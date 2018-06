Baden-Baden (ots) - Dienstag, 12. Juni 2018 (Woche 24)/08.06.2018



23.00 So lacht der Südwesten



Populäre Comedians, hochkarätige Komiker und gut aufgelegte Kabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte "Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus befreundeten Regionen Highlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der Sendung vom 12. Juni 2018 sind Markus Maria Profitlich, Frieda Braun, Martin Frank und Michael Steinke.



Dienstag, 19. Juni 2018 (Woche 25)/08.06.2018



23.00 So lacht der Südwesten



Populäre Comedians, hochkarätige Komiker und gut aufgelegte Kabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte "Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus befreundeten Regionen Highlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der Sendung vom 19. Juni 2018 sind Johannes Scherer, Ingrid Kühne und Martin Frank.



Dienstag, 26. Juni 2018 (Woche 26)/08.06.2018



22.55 So lacht der Südwesten



Populäre Comedians, hochkarätige Komiker und gut aufgelegte Kabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte "Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus befreundeten Regionen Highlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der Sendung vom 26. Juni 2018 sind Markus Maria Profitlich, Alice Hoffmann, Fried Braun und Maxi Gstettenbauer.



Mittwoch, 04. Juli 2018 (Woche 27)/08.06.2018



21.00 Die Wahrheit über Depressionen



Erstsendung: 11.11.2015 in RBB



Sie gilt mittlerweile als Volkskrankheit - die Depression. Doch obwohl Millionen Menschen betroffen sind, ranken sich zahlreiche Irrtümer, Mythen und Kontroversen um die Erkrankung. Ist die Depression Ausdruck einer Lebenskrise oder unausweichliches Schicksal? Welche Therapien sind erfolgversprechend? Und können Menschen mit Depressionen gefährlich sein, wie es der Fall des German Wings-Piloten nahezulegen scheint? Raiko Thal macht sich auf die Suche nach Fakten. Er begleitet Psychiater und Psychotherapeuten, Betroffene und Angehörige auf dem Weg zu den besten Behandlungsstrategien.



Dienstag, 17. Juli 2018 (Woche 29)/08.06.2018



Tagestipp



22.30 Binger Comedy Nights 2018 Begge Peder



Was andere kaum zu denken wagen, spricht er aus: der Begge Peder. Der Hausmeister mit dem unverwechselbaren Gebiss kennt kein Tabu. Und verschont keinen. Nicht die Ehefrau, nicht die Nachbarn, nicht seine Kumpels. Peinliche Erlebnisse auf der Kreuzfahrt, skurrile Beobachtungen bei Ikea, Begegnungen der dritten Art auf der Tupperparty - der Begge Peder ist dabei, wenn andere ins Fettnäpfchen treten. Kommentiert jeden Ausrutscher mit kernigen Sprüchen. Und genau dafür lieben ihn seine Fans. Auch 2018 begeistert er mit seinen Geschichten über den alltäglichen Wahnsinn zwischen Jägerzaun und Sportlerheim bei der Neuauflage der Binger Comedy Nights.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2