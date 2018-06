Awattar ist ein sehr innovativer Versorger, der in Österreich bereits als einer der ersten stündlich aufgelöste Stromtarife anbietet und dies bald auch für Deutschland plant. Vor allem für Kunden mit Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern und Elektroautos kann das interessant werden, erklärt Gründer und CEO Simon Schmitz vor dem geplanten pv magazine-Webinar im Interview.pv magazine: Wann und warum kamen Sie auf die Idee, stündlich aufgelöste Stromtarife anzubieten und damit jetzt loszulegen? Simon Schmitz: Ich habe früher in England bei Eon UK in einem Strategieprojekt gearbeitet, in dem wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...