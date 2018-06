Wien (www.fondscheck.de) - 43 Prozent der in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassenen Fondsstrategien können die gewählte Benchmark (MSCI China NR USD) auf 3-Jahres-Sicht übertreffen: In der neuesten Ausgabe von 'Die Besten' untersuchte "e-fundresearch.com" das Equity China-Manager-Universum nach den derzeit besten Risiko/Ertragsprofilen, so die Experten von "e-fundresearch.com". Im Rahmen der vorliegenden Ausgabe von 'Die Besten' seien vom "e-fundresearch.com" Team sämtliche aktiv-gemanagten China Aktien ...

