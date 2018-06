Hamburg (ots) - Die Kooperation feierte beim Heimspiel des HSV gegen Schalke 04 im April bereits einen erfolgreichen Einstand.



Bereits zum Saisonendspurt der Bundesliga-Spielzeit 2017/18 durfte der Hamburger SV die Wolf GmbH als neuen Supplier begrüßen und nun auch offiziell die gemeinsame Partnerschaft verkünden. Der Systemanbieter von Heizungs- und Klimasystemen, unter anderem mit einer Niederlassung in Hamburg, richtet sich speziell durch das Lizenzprodukt "HSV-Gastherme" an HSV-Fans und Eigenheimbesitzer. Die Kooperation wurde von Lagardère Sports vermittelt und bis Ende der Saison 2018/19 vereinbart.



Die Wolf GmbH erhält ein umfassendes Kommunikationspaket, welches individuell auf die Unternehmensziele abgestimmt ist. Neben der weitreichenden und nationalen Medialisierung über TV-Werbemittel, werden die digitalen Kanäle des HSV sowie klassische Stadionwerbemittel für die regionale Kundenansprache genutzt.



"Mit der Wolf GmbH haben wir einen ebenso international wie regional starken Partner für uns gewonnen. Insbesondere durch die "HSV-Gastherme" bietet diese Kooperation auch einen tollen Mehrwert für unsere Fans", sagt Oliver Poppelbaum, Direktor Vertrieb/Prokurist Digital und Sales beim HSV.



Johannes Haupt, Senior Director Team Hamburger SV bei Lagardère Sports, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit der Wolf GmbH einen neuen starken Partner für den Hamburger SV gewonnen zu haben. Über das gemeinsam definierte individuelle und zielgruppenspezifische Kommunikationspaket bietet der HSV beste Voraussetzungen für eine direkte Kundenansprache und weitere Bekanntheitssteigerung der Marke Wolf."



