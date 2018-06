Die erst noch junge Aktie von Siemens Healthineers bewegt sich seit dem ersten Handelstag aus Mitte März in einem intakten Aufwärtstrend gen Norden und erreichte bereits Anfang April ein Verlaufshoch von 35,60 Euro. Anschließend ging der Wert in eine Konsolidierung über und setzte zeitweise auf 31,10 Euro zurück. Von dort aus gelang es in den letzten Wochen wieder an die Höchststände aus April anzusteigen, im gestrigen Handel gelang es sogar ein frisches Rekordhoch bei 35,90 Euro zu markieren.

Aufwärtstrend intakt

Ein Ausbruch ist zwar kurzfristig noch gescheitert, allerdings stehen die Chancen auf eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung in der Siemens Healthineers-Aktie sehr gut und können für den Aufbau von Long-Positionen durchaus herangezogen werden. Besonders zuversichtlich stimmt die aktuelle Tageskerze, die einen recht langen Docht auf der Unterseite aufweist und hierdurch eindeutige Kaufbereitschaft ...

