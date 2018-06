In Augsburg, Bremen, Bühl, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Frankfurt (Main), Glücksburg, Göttingen, Kassel, Wietow bei Wismar, Ostwestfalen und Sachsen kämpfen die Teilnehmer um den Einzug in das Bundesfinale. Welches Team wird Deutscher Meister und nutzt die Kraft der Sonne besonders effizient? Interessierte Schülerinnen und Schüler, die keinen Regionalwettbewerb in ihrer Nähe haben, können sich bis zum 1. Juli 2018 als Freie Starter bewerben.

Am 21. September 2018 gehen die Gewinner der Regionalwettbewerbe auf dem Neumarkt in Chemnitz ins Rennen um den Meistertitel. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Technologieverband VDE möchten mit der Deutschen Meisterschaft der Solar-Modelfahrzeuge junge Leute von 10 bis 18 Jahren aktivieren, eigene Lösungen für Fragen der Mobilität zu entwickeln. Umrahmt wird das Bundesfinale von der Chemnitzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...