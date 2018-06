Weil Russland zur Organisation der Welt gebraucht werde, solle das Land US-Präsident Trump zufolge zurück in den Kreis der G7-Staaten kehren. Bundeskanzlerin Merkel ist dagegen.

US-Präsident Donald Trump will den Kreis der G7 wieder um Russland erweitern. "Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen", sagte Trump am Freitag in Washington vor seinem Abflug zum Treffen der sieben führender Wirtschaftsmächte in Kanada. "Es waren die G8 und Russland sollte wieder dabei sein", betonte Trump.

Die Aufgabe sei es, die Welt zu organisieren, und dazu werde Russland gebraucht. "Ich war Russlands schlimmster Albtraum, aber Russland sollte ...

