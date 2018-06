Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Post nach der Gewinnwarnung an diesem Freitag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Er habe mit seiner Schätzung bereits unter dem vom Logistikkonzern avisierten Ziel für das Briefgeschäft gelegen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer ersten Reaktion am Freitag. Die nun veröffentlichten Kosten dürften die Markterwartungen aber dennoch belasten. Die bestätigten Ziele für 2020 seien noch zu sehr Zukunftsmusik, als dass sie dies kompensieren könnten./ag/ck Datum der Analyse: 08.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005552004