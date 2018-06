Mainz (ots) -



Vor einem Jahr wurde die erste liberale Moschee Deutschlands eröffnet. Ihre Gründerin Seyran Ates steht seitdem unter Polizeischutz. Im Interview mit der ZDF-Sendung "Forum am Freitag" zieht die Anwältin und Publizistin dennoch eine positive Jahresbilanz. Trotz massiver Bedrohung aus muslimischen Kreisen würde sie das Projekt, eine liberal geprägte Moschee zu gründen, wieder umsetzen: "Ich bin so traurig, dass wir das nicht schon viel früher gemacht haben. Es wäre so gut gewesen für die gesamte Debatte um Integration, Migration und Flüchtlinge und Islam, wenn wir das sogar schon in den achtziger Jahren angegangen wären", sagte sie in dem einzigen TV-Interview anlässlich der Gründungsfeier der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee.



Im "Forum am Freitag" des ZDF kritisiert sie auch die Zurückhaltung vieler liberaler Muslime in Deutschland, "die es nicht geschafft haben, in den vielen Jahren auch zusammenzuspielen und nicht nur Single-Player zu sein." Als Grund für die Zurückhaltung nannte Ates auch Angst: "In dem ganzen Jahr habe ich so oft gehört, ich würde das so gerne machen, hier in meiner Stadt, in meinem Land, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst habe."



Seit der Gründung der Moschee im Juni 2017 lebt Ates unter ständigem Polizeischutz. Bedroht werde sie aber nicht von radikal-islamischen Gruppen wie Al-Qaida, dem IS oder den Taliban, sondern von "sogenannten einfachen Mainstreamkonservativen, die in Moscheegemeinden predigen. Diese gehören ganz sicher nicht zu terroristischen Vereinigungen."



Die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee befindet sich in den Räumlichkeiten der evangelischen St.-Johannis-Kirche in Berlin-Moabit. Ates, die sich momentan zur muslimischen Geistlichen ausbilden lässt, sagte zu der öffentlichen Debatte über ihre Anrede als Imamin: "Als Gründerin der Moschee bin ich das Oberhaupt der Gemeinde, und deswegen sprechen sie mich so an. Das muss aber nicht sein." In anderen Moscheen seien oft "Elektroingenieure oder Maschinenbauer oder Leute, die Medienwissenschaften studiert haben, plötzlich in der Position des Imams, und es wird überhaupt keine Diskussion darum gemacht."



Das "Forum am Freitag"-Interview mit Seyran Ates in der ZDFmediathek: https://ly.zdf.de/3Dj/



https://zdf.de/kultur/forum-am-freitag



