CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Apple Inc. hat eine Prognose für die Produktion von neuen iPhone-Modellen veröffentlicht und rechnet in 2018 mit 20 Prozent weniger Absatz bei neuen Modellen. Apple Inc. will in diesem Jahr rund 80 Millionen Einheiten des neuen Modells vom iPhone ausliefern....

