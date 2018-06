Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Validas AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Validas AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.07.2018 in Validas AG, Arnulfstr. 27, 80335 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-06-08 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Validas AG München Hauptversammlung der Validas AG Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 18.07.2017 um 17:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Validas AG, Pontis-Gebäude, Arnulfstr. 27, 80335 München recht herzlich ein. *Tagesordnung* 1. *Festlegung der Tagesordnung* 2. *Bericht des Vorstands* 3. *Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.03.2018* 4. *Entlastung des Vorstandes* 5. *Bericht des Aufsichtsrates* 6. *Entlastung des Aufsichtsrates* 7. *Vorschlag und Wahl zur Neubesetzung des vakanten Aufsichtsratspostens* 8. *Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates* 9. *Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinnes* Weitere Vorschläge zur Tagesordnung können zu Beginn der Hauptversammlung eingebracht werden. *Teilnahmebedingungen* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist eine Anmeldung bei der Gesellschaft oder beim Vorstand bis zum 10.07.2018 erforderlich. München, am 01.06.2018 _Der Vorstand_ 2018-06-08 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Validas AG Arnulfstr. 27 80335 München Deutschland Telefon: +49 89 5388669 0 Fax: +49 89 5388669 10 E-Mail: info@validas.de Internet: http://www.validas.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693895 2018-06-08

