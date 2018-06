- Termine vom 11. bis 15. Juni - === M O N T A G, 11. Juni 2018 *** 10:30 GB/Handelsbilanz April *** 10:30 GB/Industrieproduktion April *** 10:30 GB/HSBC Holdings plc, Strategie-Update, London 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 DE/Bundesaußenminister Maas, Beratungen im Normandie- Format zum Ukraine-Konflikt, Berlin 18:30 DE/Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Gespräch mit Bundesfinanzminister Scholz zum Thema: "Ein souveränes, geeintes und demokratisches Europa: Erreichbares Ziel oder leere Pathosformel?", Berlin *** 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit den Vorsitzenden internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen, Berlin - DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, weiteres Treffen mit Daimler-Chef Zetsche zum Diesel-Skandal, Berlin - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Australien geschlossen D I E N S T A G, 12. Juni 2018 *** 08:00 IT/Heidelbergcement AG, Capital Markets Day, Bergamo *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-close Trading Update, London 09:00 GB/Infineon Technologies AG, Capital Markets Day "IFX Day 2018", London *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil zum Streikrecht für Beamte, Karlsruhe 10:00 DE/Bechtle AG, HV, Heilbronn 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, HV, Hamburg 10:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, BI-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Mai *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni 11:00 DE/OECD, Länderbericht Deutschland, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:45 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschaftstag, u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier (14:00), Deutsche-Bank-Chef Sewing und Deutsche-Börse-Chef Weimer (15:00) sowie Bundeskanzlerin Merkel und Österreichs Bundeskanzler Kurz (19:30), Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai *** 14:30 US/Realeinkommen Mai 16:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer und Bundesentwicklungs- minister Müller, PK zur Vorstellung des "Masterplan Migration", Berlin 18:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Österreichs Bundeskanzler Kurz, Pressestatements vor dem gemeinsamen Treffen, Berlin *** - SG/Gipfeltreffen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Singapur - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen M I T T W O C H, 13. Juni 2018 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q, A Coruna 09:00 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kongress (bis 14.6.), u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, RWE-Chef Schmitz und Fortum-CEO Lundmark, Berlin 09:30 DE/Deutsche Kreditwirtschaft, Steuersymposium, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:00 DE/Zooplus AG, HV, München 10:00 DE/Grammer AG, HV, Amberg 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV, Ludwigsburg *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Mai *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion April 11:00 DE/Adva Optical Networking SE, HV, Meiningen 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator April 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Krones AG, HV, Neutraubling *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai 15:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statement nach Integrationsgipfel, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Belgiens Premier Michel, PK nach gemeinsamen Treffen, Berlin 18:00 DE/Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berliner Stahldialog, Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juni - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen D O N N E R S T A G, 14. Juni 2018 *** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai 07:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1H, Ehningen 07:40 DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1H, Halle/Westfalen *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) 10:00 DE/MLP SE, HV, Wiesloch 11:00 DE/Cancom SE, HV, München 12:50 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kongress (seit 13.6.), Rede von Bundesumweltministerin Schulze, Berlin *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Riga *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Lagerbestände April 22:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose - DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Treffen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, Berlin F R E I T A G, 15. Juni 2018 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Mai *** 08:30 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland 08:30 DE/Festakt "70 Jahre Soziale Marktwirtschaft", PG mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier, 09:45 Begrüßung durch Altmaier, 10:30 Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, HV, Frankfurt 10:30 DE/HSH Nordbank AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai *** 11:00 EU/Handelsbilanz April 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Nato-Generalsekretär Stoltenberg, PK nach gemeinsamen Treffen, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (1. Umfrage) *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (Fitch), Großbritannien (Moody's und DBRS), Irland (Fitch), Serbien (S&P und Fitch), Slowenien (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.