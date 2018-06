Bern (awp/sda) - Der Bundesrat hat am Freitag Massnahmen für den Fall beschlossen, dass die EU die Anerkennung der Börsenäquivalenz nicht rechtzeitig verlängert. In diesem Fall würde er eine Schweizer Anerkennungspflicht für ausländische Handelsplätze einführen. So könnten Marktteilnehmer aus der EU weiterhin Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...