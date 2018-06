FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon rechnet mit einem nachhaltig stärkeren Wachstum in seinem Geschäft als bisher und will verstärkt in die Fertigungskapazitäten investieren, um diese Nachfrage bedienen zu können. Der Bedarf an Chips und Sensoren in der Autobranche, der Industrie, für Sicherheitsanwendungen sowie für das Internet der Dinge hat nach Einschätzung des Chipherstellers derart an Dynamik gewonnen, dass sich die Konzernführung neue Ziele für Umsatz, Margen und Investitionsquoten gesetzt hat.

Sie rechnet dementsprechend mittelfristig mit 9 statt 8 Prozent jährlichem Umsatzwachstum. 2019 dürften die Einnahmen angesichts des aktuellen Auftragsbestandes sogar um mindestens 10 Prozent steigen. Der Konzern will das stärkere Wachstum nutzen, um seine Zielmarge bezogen auf das Segmentergebnis auf mehr als 17 Prozent zu erhöhen. Damit dies gelingt, sollen Vertriebs- und Verwaltungskosten nur unterproportional zum Umsatz steigen.

Verstärkt investieren will Infineon in die Eigenfertigung von Leistungshalbleitern, wo der Konzern mit seinen 300-Millimeter-Dünnschichtwafern im Wettbewerb die Nase weit vorn hat. Dazu sollen die mittleren jährlichen Investitionen auf 15 von 13 Prozent vom Umsatz hochgefahren werden. Überwiegend sind sie für Produktionsanlagen und in die IT-Ausrüstung vorgesehen.

Überdies plant Infineon für die nächsten fünf Jahre Investitionen von 700 Millionen Euro für Frontend-Reinräume und Bürogebäude, die die Quote erhöhen werden. Ein Teil der Summe wird in das neue Werk am österreichischen Standort Villach fließen, dessen Bau Infineon erst vor wenigen Tagen verkündet hatte.

June 08, 2018

