Die Aktie von Novo Nordisk ist in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck gekommen. Der mögliche Abbau von weltweit 3.000 Stellen sowie die wohl unter den Erwartungen ausfallenden langfristigen Finanzzahlen drückten auf die Stimmung der Anleger. Dabei konnte der große Hoffnungsträger mit den jüngsten Studiendaten überzeugen - zumindest was die wichtigen primären Ziele angeht. Die oral verfügbare Variante konnte im Vergleich zu Jardiance, einem Mittel des Konkurrenten Eli Lilly, seine Überlegenheit demonstrieren. Lediglich einen kleinen Wermutstropfen gab es: Das erwünschte Nebenziel der Gewichtsreduktion konnte in dieser Studie nicht nachgewiesen werden.

