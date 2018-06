Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe. Nach dem Stahlgeschäft könnte die Werftensparte bei thyssenkrupp der nächste Kandidat für eine Trennung sein. Laut einem Medienbericht möchte das Unternehmen den Bereich thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). [mehr] Helaba EUR/USD: Renditedifferenzen stützen US-Dollar Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro/Dollar-Kurs (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) litt unter der chaotischen Regierungsbildung in Italien und rutschte bis auf 1,15 ab, so die Analysten der Helaba. Da die EZB wohl dennoch ein Ende ihres Kaufprogramms in Aussicht stelle, habe sich der Euro auf 1,18 erholt. Zudem habe die Handelspolitik von Präsident Trump den US-Dollar belastet. Die politischen Unsicherheiten auf beiden Seiten des Atlantiks dürften sich vorerst die Waage halten. Die FED werde ihre Zinserhöhungen . [mehr] DekaBank Internationale Konjunkturdaten Wochenvorschau - Die Stimmung ist im Keller Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Als die Finanzmarktanalysten letzten Freitag von sentix nach ihren Einschätzungen gefragt wurden, standen sie noch unter dem Eindruck der jüngsten Nachrichten über die Verhängung von US-Zöllen und die neue italienische Regierung, so die Analysten der DekaBank. Entsprechend steil sei es mit der Stimmung in den Keller gegangen. All dies gehe auch in die ZEW-Umfrage ein, nur dass nun auch noch der Handelsstreit weiter zu eskalieren drohe. Die Meinungsverschiedenheiten im Vorfeld des G7-Gipfels dürften sich als weiterer Stimmungsdämpfer bemerkbar machen. Die Analysten der DekaBank erwarten daher einen spürbaren Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sowie eine moderate Korrektur de. [mehr] Kolumnen mehr > Cornelia Frey G7 Kater und Gewinnmitnahmen belasten DAX Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Der DAX zeigt sich zum Wochenausklang von seiner schwachen Seite. Mangels Rückenwind von den Übersee-Börsen, vor dem G7-Gipfel sowie nach enttäuschenden deutschen Industrieproduktionsdaten fällt der DAX zeitweise unter 12.700 Punkte. Damit ist der DAX auch unter die wichtige 200 Tagelinie gefallen. Also den längerfristigen Trend. Auf Wochensicht sieht es nach einem Nullsummenspiel aus. Die ohnehin zaghaften Tagesgewinne schmelzen zum Wochenede dahin. Der Dow hat sich zwar nochmal gesteigert, den Techwerten allerdings geht nach der Rallye die Luft aus. Ein Schritt vor, einer zurück - und umgekehrt: die Märkte dürften zunächst insgesamt weiter seitwärts tendieren und zwischen der an sich gute. [mehr] Feingold-Research Zinsen - kommt die Wende? Das G7-Treffen steht an und damit die Frage, welche Auswirkungen Donald Trumps Zollwahn kurzfristig noch auf die Märkte ausstrahlen kann. Frankreich und Italien sind Trumps Ziele und es könnte wieder einige scharfe Töne geben. Kurzfristig spielte die Musik am Donnerstag bei den Zinsen. Die Rendite der 10-jährigen US-Bonds sprang deutlich an und zog die Aktienmärkte in den Keller. In Europa steigen die Renditen ebenfalls - der Grund liegt bei der EZB. Wir schauen uns die Einschätzung der Commerzbank an. Unser Favorit auf den Euro ist der Turbo-BullDG9J97. Die InlinerDS004ZundDS2UFBgefallen uns ebenfalls sehr gut. Wer Absicherung für den DAX sucht, schaut sich den PutSC0K6Man. "EUR:Praet verleiht Flügel. Zumindest . [mehr] Börse Stuttgart AG Bundes- / Staatsanleihen Nachdem der Euro-Bund-Future in der vergangenen Woche in der Spitze auf bis zu 162,80 Punkte kletterte, brach er zu Beginn der Woche wieder leicht ein. Am Montagabend stand er auf 160,89 Punkten, am Donnerstag ging es weiter abwärts auf 159,52 Zähler. Auch deutsche Bundesanleihen sind schwach in die Woche gestartet, erlebten am Dienstag dann aber starke Kursgewinne. Erneut trieb die Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik der neuen italienischen Regierung die Anleger in die als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen. Mitte der Woche gaben die Kurse erneut nach, nachdem über die weitere Entwicklung der Anleihekäufe durch die EZB spekuliert worden war. Am Dienstag. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...