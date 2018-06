Mainz (ots) - Montag, 11. Juni 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



PC-Wartung - Den Computer schneller machen Kinder-Kardiologie - Neues aus Forschung und Therapie Smartphone-Kameras - Wie gut sind sie wirklich?



Gast im Studio: Eloy de Jong, Musiker



Montag, 11. Juni 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Tipps für Abkühlung an heißen Tagen - Pfefferminztee und Zitronenwasser Expedition Deutschland: Schlangenbad - Ein Lebenskünstler 15 Greifvögeln auf Burg Greifenstein - Die Falkner



Montag, 11. Juni 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis



Panini-Wahn - Das Geschäft mit den Klebe-Bildchen Diesel-Krimi bei Daimler - Dieter Zetsche trifft Andreas Scheuer Vor dem Gipfeltreffen - Kim trifft Trump



Montag, 11. Juni 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Geburtstagsparade der Queen - "Trooping the Colour" in London Jutta Speidel engagiert - Neues Haus für Obdachlose in München Stefanie Giesinger am Strand - Mit dem Model in Barcelona



Montag, 11. Juni 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



Thema: Den Computer schnell halten - Was Ihr PC braucht



Der Papierkorb läuft über, die Fotos stapeln sich in unterschiedlichen Ordnern, Dokumente fliegen wild auf mehreren Ebenen umher. Was nach Chaos im Arbeitszimmer klingt, ist bei vielen auch das Chaos auf dem heimischen Computer.



Die Folge: Laptop und Co. starten nicht mehr so flott, auch Anwendungen wie Internet-Browser und andere Programme lahmen. Genau das ist das Problem - denn ein Rechner will gepflegt werden. Wenn nicht, wird aus dem ehemals flinken PC über kurz oder lang eine lahme Ente.



So weit muss es nicht kommen. Die meisten Betriebssysteme bieten einfache und schnelle Lösungen, um die Systeme sauber zu halten. Auch Software - teilweise kostenlos - kann Abhilfe schaffen. Und: Gezielte Hardware-Aufrüstung bringt oft einen Geschwindigkeits-Zuwachs.



Was sollen User genau tun, um den PC wieder auf Trab zu bringen? Der WISO-Tipp erklärt es.



Umgehung des Mindestlohns - Die Tricks der Arbeitgeber Doppelkekse im Test - Welcher schmeckt am besten? Sportwetten außer Kontrolle - Die schönste Nebensache als Sucht



