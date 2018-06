EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier hat den neuen britischen Vorschlag zur Vermeidung einer festen Grenze auf der irischen Insel in zentralen Punkten kritisiert. Eine Notfallregel könne nicht ganz Großbritannien einschließen und sie könne nicht befristet sein, sagte Barnier am Freitag in Brüssel.

Die britische Regierung hatte nach langen internen Debatten am Donnerstag ihren Vorschlag zur Vermeidung der Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland vorgelegt. Der Plan sieht vor, dass sich notfalls ganz Großbritannien weiter übergangsweise an Regeln der Europäischen Zollunion hält, allerdings mit einigen Sonderklauseln. Dies soll aber spätestens Ende 2021 vorbei sein. Barnier sagte indes, die Garantie müsse dauerhaft gelten.

Die Irland-Frage gilt als schwierigste Hürde bei dem für März 2019 geplanten EU-Austritt Großbritanniens. Die EU will möglichst bis zu ihrem Gipfel Ende des Monats Grundzüge einer Lösung. Bis Oktober soll das gesamte Austrittsabkommen und eine Vereinbarung über künftige Beziehungen stehen./vsr/DP/edh

AXC0216 2018-06-08/16:06