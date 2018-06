Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Berichtswoche steht ganz im Zeichen der Geldpolitik, wobei das Hauptaugenmerk auf der EZB-Ratssitzung (Do., 14.06., 13:45 Uhr) liegen dürfte, so die Analysten von Postbank Research. Dabei sei nach wie vor nicht etwa mit einer Leitzinsanhebung im Euroraum zu rechnen. Ungeachtet dessen würden die Analysten aber einen weiteren Schritt hin zu einem Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik erwarten. So dürfte Mario Draghi auf der begleitenden Pressekonferenz ankündigen, wie es nach September dieses Jahres mit den Anleiheankäufen durch die Notenbank weitergehe. Während die Analysten die EZB-Sitzung im Juni schon länger für eine diesbezügliche Entscheidung im Auge gehabt hätten, hätten sich die Si ...

