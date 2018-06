Mainz (ots) - Woche 24/18 Samstag, 09.06.



13.25 Mythen-Jäger Das verlorene Samurai-Schwert Großbritannien 2012



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Burgen - Monumente der Macht Dover Castle



23.10 Elisabeth I. - Krieg dem Terror Großbritannien 2015



23.55 Top-Spione der Geschichte Thomas Cromwell Großbritannien 2015



0.40 Top-Spione der Geschichte Francis Walsingham Großbritannien 2015



1.20 Top-Spione der Geschichte Robert Cecil Großbritannien 2015



2.05 Top-Spione der Geschichte Kardinal Richelieu Großbritannien 2015



2.50 Rätselhafte Geschichte Der Mann in der eisernen Maske Großbritannien 2015



3.35 Rätselhafte Geschichte Die Welt der Vampire Großbritannien 2015



4.20 Rätselhafte Geschichte Der wahre König Artus Großbritannien 2015



Woche 24/18 Sonntag, 10.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 heute-show



5.40 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower



6.25 Chinas einsame Söhne Die skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik



7.05 So tickt China Anpassen oder versagen Großbritannien 2015



7.50 So tickt China Im Hochzeitswahn Großbritannien 2015



8.35 So tickt China Das schnelle Geld Großbritannien 2015



9.20 ZDFzoom Hungriger Drache Chinas Gier nach deutschen Firmen Deutschland 2017



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Volkswagen-Story Deutschland 2017



10.35 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017



11.20 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



12.05 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017



12.55 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017



13.35 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017



14.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017



15.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017



15.55 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017



16.40 Ballermann oder Balaton Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014



17.25 Plattenbau oder Reihenhaus Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014



18.10 Schwarzer Kanal oder BILD Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014



18.55 ZDFzeit Früher war alles besser! Oder? Deutschland 2017



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017



0.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017



1.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017



2.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017



2.55 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



3.35 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017



Woche 24/18 Montag, 11.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017



5.50 Rätselhafte Geschichte Der Satanskult Großbritannien 2015



6.35 Rätselhafte Geschichte Die Suche nach der Bundeslade Großbritannien 2015



7.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017



8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017



8.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



9.35 Terra Xpress Da Vinci und die Spur des Schädel-Codes Deutschland 2015



10.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016



10.50 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Jahre 1900 bis 1950 Deutschland 2011



11.35 200 Jahre Kriminalgeschichte Von 1800 bis 1900 Deutschland 2011



12.20 100 Jahre Polizei Nationalsozialismus Deutschland 2010



13.05 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016



13.35 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016



14.20 Schätze der Geschichte Helden und Rebellen



15.05 Schätze der Geschichte Herrscher und Vampire



15.50 Schätze der Geschichte Krieg und Frieden



16.35 Schätze der Geschichte Liebe und Tod



17.20 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016



18.05 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Die letzte Truppe und der Fall der Mauer Deutschland 2014



23.55 ZDF-History Das Wunder von Berlin - Die Dokumentation Deutschland 2008



0.40 heute journal



1.10 Kampfbereit: Russlands Hooligans Fußball, Randale und Politik Deutschland 2017



1.55 Weltmeisterschaft der Spione - Russland gegen England Deutschland 2018



2.35 Reiseführer in die Diktatur Weißrussland, Kasachstan und Tadschikistan



3.20 Randale - Fußballfans außer Kontrolle Deutschland 2015



4.05 Gewalt gegen Polizisten Mit Bodycam auf Streife Deutschland 2017



4.50 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte



