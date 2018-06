Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute SAP. Die Aktie des Softwarekonzerns steht kurz davor ein neues Allzeithoch zu erreichen. Bereits im April haben wir an dieser Stelle ein Faktor Long-Zertifikat auf SAP empfohlen. Wie sich dieses bisher entwickelt hat, erfahren Sie in diesem Video. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.