Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund notiert gegenüber dem Euro kaum verändert um 0,88, so die Analysten der Helaba. Die Bank of England habe im Mai ihren Leitzins unverändert gelassen, da das Wachstum im ersten Quartal enttäuscht habe. Mit einer wieder höheren Wachstumsdynamik werde die Bank of England ihre Zinserhöhung aber wohl nachholen, auch wenn die Inflation nachlasse. Der britische Renditevorteil spreche für das Pfund. Hingegen bestünden die politischen Unsicherheiten wegen des Brexit for. [mehr] Der Aktionär Rocket Internet-Aktie völlig unterbewertet? - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe. Mit Home24 werde innerhalb eines Jahres bereits die dritte Beteiligung von Rocket Internet (Anteil rund 43%) den Gang an die Börse wagen. Die Platzierung solle zu 19,50 bis 24,50 Euro je Aktie erfolgen und zwi. [mehr] Helaba EUR/CHF: Schweizer Franken mit Comeback als sicherer Anlagehafen Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken wertete gegenüber dem Euro deutlich auf, so die Analysten der Helaba. Der Euro/Franken-Kurs (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) sei zeitweise bis auf 1,14 gefallen und habe zuletzt bei 1,16 notiert. Die Pläne der neuen italienischen Regierung hätten zu Verunsicherungen geführt, der Franken sei als sicherer Anlagehafen gefragt gewesen. Die Schweizer Notenbank werde an der expansiven Politik festhalten. Dabei wachse die Wirtschaft kräftig, die Inflation sei auf ein . [mehr] Kolumnen mehr > Cornelia Frey G7 Kater und Gewinnmitnahmen belasten DAX Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Der DAX zeigt sich zum Wochenausklang von seiner schwachen Seite. Mangels Rückenwind von den Übersee-Börsen, vor dem G7-Gipfel sowie nach enttäuschenden deutschen Industrieproduktionsdaten fällt der DAX zeitweise unter 12.700 Punkte. Damit ist der DAX auch unter die wichtige 200 Tagelinie gefallen. Also den längerfristigen Trend. Auf Wochensicht sieht es nach einem Nullsummenspiel aus. Die ohnehin zaghaften Tagesgewinne schmelzen zum Wochenede dahin. Der Dow hat sich zwar nochmal gesteigert, den Techwerten allerdings geht nach der Rallye die Luft aus. Ein Schritt vor, einer zurück - und umgekehrt: die Märkte dürften zunächst insgesamt weiter seitwärts tendieren und zwischen der an sich gute. [mehr] Feingold-Research Zinsen - kommt die Wende? Das G7-Treffen steht an und damit die Frage, welche Auswirkungen Donald Trumps Zollwahn kurzfristig noch auf die Märkte ausstrahlen kann. Frankreich und Italien sind Trumps Ziele und es könnte wieder einige scharfe Töne geben. Kurzfristig spielte die Musik am Donnerstag bei den Zinsen. Die Rendite der 10-jährigen US-Bonds sprang deutlich an und zog die Aktienmärkte in den Keller. In Europa steigen die Renditen ebenfalls - der Grund liegt bei der EZB. Wir schauen uns die Einschätzung der Commerzbank an. Unser Favorit auf den Euro ist der Turbo-BullDG9J97. Die InlinerDS004ZundDS2UFBgefallen uns ebenfalls sehr gut. Wer Absicherung für den DAX sucht, schaut sich den PutSC0K6Man. "EUR:Praet verleiht Flügel. Zumindest . [mehr] Börse Stuttgart AG Bundes- / Staatsanleihen Nachdem der Euro-Bund-Future in der vergangenen Woche in der Spitze auf bis zu 162,80 Punkte kletterte, brach er zu Beginn der Woche wieder leicht ein. Am Montagabend stand er auf 160,89 Punkten, am Donnerstag ging es weiter abwärts auf 159,52 Zähler. Auch deutsche Bundesanleihen sind schwach in die Woche gestartet, erlebten am Dienstag dann aber starke Kursgewinne. Erneut trieb die Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik der neuen italienischen Regierung die Anleger in die als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen. Mitte der Woche gaben die Kurse erneut nach, nachdem über die weitere Entwicklung der Anleihekäufe durch die EZB spekuliert worden war. Am Dienstag. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...