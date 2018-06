Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 12. Juni 2018, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:



- Im Notfall nicht mitgenommen - Rettungsdienste vor dem Kollaps?



- Gülen in Deutschland - Demokratischer Bildungsverein oder gefährliche Sekte?



Moderation: Fritz Frey



