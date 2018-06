Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-08 / 16:12 *Presseinformation:* *Baader Bank AG erzielt Top-Rankings im Extel Survey 2018 - Wieder Nr. 1 für Trading und Execution in Deutschland* _Unterschleißheim, 8. Juni 2018:_ Die Baader Bank sichert sich in der Extel Umfrage 2018 erneut Top-Platzierungen für Deutschland, die Schweiz und Österreich. Neben dem ersten Platz in den wichtigen Segmenten "Small & Mid Caps Trading/Execution" und "Trading/Execution" für Deutschland sowie dem zweiten Platz für Research in Österreich, belegte das Institut in der Kategorie "Germany: Leading Brokerage Firm" Platz 3. "Die wiederholte Wahl zur Nummer 1 für Trading/Execution in Deutschland ist eine großartige Auszeichnung von unseren Kunden. Gleichzeitig zeigt es, dass neben einer hochmodernen Technik die menschliche Komponente entscheidend ist. Besonders vor dem Hintergrund der Entkopplung von Handel und Research durch MiFID II ist die Wertschätzung sowohl unserer Research- als auch Tradingkompetenz von großer Bedeutung und eine einzigartige Bestätigung für uns", sagt Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands der Baader Bank und zuständig für das Kundengeschäft. Zusätzlich zu diesen Spitzenplatzierungen konnten in allen anderen Sales-Kategorien ebenfalls erfreuliche Erfolge erzielt werden. "In Verbindung mit den guten Ergebnissen für das von der Baader Bank angebotene Research zeigt sich, dass wir sowohl für Investoren als auch für Unternehmen in den von uns betreuten Marktsegmenten zu einem der führenden Institute herangewachsen sind, erläutert Christian Bacherl, der im Vorstand der Baader Bank das Kapitalmarktgeschäft verantwortet. "Wir danken unseren Kunden für diese ausgezeichneten Bewertungen, die auf einer gegenseitigen konstruktiven und langjährigen professionellen Zusammenarbeit beruhen", so Herr Bacherl. Das jährliche Extel-Ranking ist Europas wichtigste Umfrage, in der institutionelle Investoren aus der ganzen Welt die Kompetenz von Brokerhäusern aus ganz Europa im Research- und Handelsgeschäft bewerten. Als ein weiteres Highlight kann die Baader Bank ihre Baader Helvea Swiss Equities Conference in der Schweiz hervorheben und zwar mit einer Platzierung unter den Top 5 Konferenzen in Europa. Auf der jährlichen Swiss Equities Conference in Bad Ragaz präsentieren sich in Forums-Präsentationen knapp 60 SMI- und SPI-gelistete schweizerische Unternehmen den rund 300 institutionellen Investoren aus 20 verschiedenen Ländern. Die stetig steigenden Teilnehmerzahlen, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Seite der institutionellen Investoren zeigen, dass das hochwertige Konferenzprogramm und die Qualität der Vorträge der Baader Helvea Swiss Equities Conference über die Jahre zu unübertroffenem internationalen Renommee verholfen haben. *Für weitere Informationen und Medienanfragen:* Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Katharina Ariane Beyersdorfer Senior Manager Head of Group Communication T +49 89 5150 1016 F +49 89 5150 291016 M +49 172 6659 389 katharina.beyersdorfer@baaderbank.de http://www.baaderbank.de [1] *Über die Baader Bank AG:* Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Institutional Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Baader Bank AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-06-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1016 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 693899 2018-06-08 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d5302d71d5ae047dcf8c7065a58b0a1b&application_id=693899&site_id=vwd&application_name=news

