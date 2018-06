Autolus Therapeutics Limited (wird in Autolus Therapeutics plc umstrukturiert) ("Autolus"), ein auf der klinischen Stufe tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das programmierte T-Zelltherapien der nächsten Generation entwickelt, gibt die Berufung von Linda Bain in das Board of Directors von Autolus (das "Board") bekannt, die vor dem Abschluss des geplanten Börsengangs von Autolus wirksam wird.

Dr. Christian Itin, Chairman und Chief Executive Officer von Autolus, kommentierte:

"Es ist uns eine Freude, Linda im Board zu begrüßen. Linda verfügt über einschlägiges Fachwissen im Finanzwesen und operativen Geschäft sowie eine breite Führungserfahrung in Biopharmaunternehmen in der Wachstumsphase. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Linda und glauben, dass sie unschätzbare Dienste für Autolus leisten wird, während wir daran arbeiten, unsere programmierten T-Zell-Therapien durch die Entwicklung bis hin zur Vermarktung zu bringen."

Linda Bain sagte:

"Es ist eine spannende Zeit bei Autolus. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Managementteam und anderen Board-Mitgliedern, um das volle Potenzial der firmeneigenen Technologie von Autolus auszuschöpfen, während wir daran arbeiten, ein weltweit führendes Unternehmen für programmierte T-Zellen zu werden."

Linda Bain ist eine erfahrene Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung im Finanz- und Prüfungsbereich in der Biotechnologie- und Pharmabranche. Zurzeit ist sie Chief Financial Officer von Codiak BioSciences, Inc., einem privat geführten Unternehmen im neu aufkommenden Bereich der Exosomen-Therapeutika. Von April 2014 bis November 2015 war sie Chief Financial Officer und Treasurer bei Avalanche Biotechnologies, Inc. Davor, von Oktober 2011 bis März 2014 war sie als Chief Accounting Officer und Vice President of Finance and Business Operations bei bluebird bio, Inc. und von Juni 2013 bis März 2014 als Treasurer tätig. Sie arbeitete in leitenden Positionen bei der Genzyme Corporation, zuletzt als Vice President of Finance. In einem früheren Stadium ihrer beruflichen Laufbahn hatte sie leitende Funktionen im Finanzbereich bei Fidelity Investments und AstraZeneca plc sowie als Wirtschaftsprüferin bei Deloitte Touche inne.

Linda Bain erhielt einen B.S. in Buchhaltung und Betriebswirtschaft und einen Honors Degree in Buchhaltung und Betriebswirtschaft von der University of the Free State, Südafrika. Sie ist Wirtschaftsprüferin (Certified Public Accountant).

Über Autolus

Autolus ist ein auf der klinischen Stufe tätiges privates biopharmazeutisches Unternehmen, das programmierte T-Zelltherapien der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs entwickelt. Mit einer großen Bandbreite proprietärer und modularer T-Zell-Programmiertechnologien entwickelt das Unternehmen zielgenaue, kontrollierte und hochaktive T-Zell-Therapien, die Krebszellen besser erkennen, ihre Abwehrmechanismen zerstören und diese Zellen eliminieren sollen. Autolus verfügt über eine Pipeline an in der Entwicklung befindlichen Produktkandidaten zur Behandlung von hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: www.autolus.com

