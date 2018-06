Ist es die Nervosität so unmittelbar am Beginn des G7-Gipfels, die dafür sorgt, dass die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) nicht durchstartet, nachdem der Chiphersteller heute Nachmittag seine Wachstumsprognose nach oben nahm? Oder ist den Anlegern die Zielkorrektur von jährlich im Schnitt 8 auf jetzt 9 Prozent zu mager, um zu reagieren? Oder, was ein echtes Problem für die Bullen würde, ist vielen die Aktie schon zu teuer?

Im Vergleich zu Intel oder Dialog Semiconductor ist Infineon mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von um die 25 für die erwarteten Gewinne im Geschäftsjahr 2017/2018 schon recht teuer. Und ein Wachstum um die zehn Prozent ist im Vergleich ...

