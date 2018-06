Düsseldorf (ots) - real setzt seine auf Wertschöpfung, Wachstum und wettbewerbsfähige Kosten ausgerichtete Strategie konsequent um. Mit dem Markthallenkonzept, in dem das klassische Einzelhandelssortiment erfolgreich um Gastronomieelemente erweitert wurde, den MCM-Märkten und einem Online-Angebot mit mittlerweile 12 Millionen Produkten hat sich real in den vergangenen Monaten zur größten Markthalle Deutschlands entwickelt. Als Gründungsmitglied des Einzelhandels-Joint Venture RTG Retail Trade Group profitiert real zudem seit mehr als einem Jahr von dem gebündelten Einkaufsvolumen aller sechs Partnerunternehmen. real hat nun auch die Voraussetzungen für eine tragfähige und wettbewerbskonforme Kostenstruktur geschaffen.



Dafür wurde nun das gesamte Geschäft der real SB-Warenhaus GmbH einschließlich aller bestehenden Betriebe und aller Arbeitnehmer im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die METRO Services GmbH, die nun als real GmbH firmiert, übertragen. Diese Abspaltung ist heute mit der Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf wirksam geworden.



Durch die Übertragung des Geschäftsbetriebs auf eine nicht an die Tarifverträge mit ver.di gebundene Gesellschaft, sind die Voraussetzungen geschaffen worden, die Personalkosten bei real mittel- bis langfristig wettbewerbsfähig zu gestalten. Die Angleichung der Personalkosten soll dadurch erreicht werden, dass auf Arbeitsverträge mit künftig bei der real GmbH neu eingestellten Arbeitnehmern Tarifverträge Anwendung finden, die wirtschaftlich wettbewerbsfähigere Kostenstrukturen ermöglichen. Den bereits vor der Abspaltung bei real Beschäftigten wurde die statische Fortgeltung der ver.di-Flächentarifverträge zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges im Wege einer verbindlichen Gesamtzusage zugesichert.



Die real GmbH ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen, hat ihren Sitz in Düsseldorf und wird durch die bisherigen Geschäftsführer der real,- SB-Warenhaus GmbH CEO Henning Gieseke, CEO Patrick Müller-Sarmiento und Arbeitsdirektor Jörg Kramer vertreten. Diese sind zum 1. Juni 2018 zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt worden. Alleinige Gesellschafterin der real GmbH ist die real,- Holding GmbH.



OTS: real,- SB-Warenhaus GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58538 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58538.rss2



Pressekontakt: real GmbH Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf



Telefon: +49 211 6886-2053 Telefax: +49 211 6886-1355 E-Mail: presse@real.de