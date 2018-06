Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflationsrate (Di., 12.06., 14:30 Uhr) ist seit Jahresbeginn kräftig auf zuletzt 2,5% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research. Dies sei zu einem guten Teil der Entwicklung der Energiepreise geschuldet gewesen, die im April um fast 8% höher gelegen hätten als im entsprechenden Vorjahresmonat. Aber auch die Kerninflation (zuletzt: 2,1%) befinde sich dank robuster Konjunktur und eines höheren Lohndrucks seit Herbst letzten Jahres in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend. Für Mai würden die Analysten mit einer Fortsetzung dieser Bewegungen rechnen. Die Kernverbraucherpreise dürften zum Vormonat um 0,2% steigen, was die Jahresrate auf 2,2% hieven sollte. Der vor dem jüngsten Rücksetzer im M ...

