Wien (www.anleihencheck.de) - Die Argumentation für den positiven Aktienausblick der letzten Monate ruhte vor allem auf fundamentalen Faktoren: Positiver Wirtschaftsausblick, steigende Unternehmensgewinne, nur langsam steigende Inflation, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG. Dieses für Aktien positive Umfeld habe dazu geführt, dass sich die Märkte nach der Korrektur wieder erholt hätten. In der Zwischenzeit habe sich die Gesamtsituation jedoch etwas eingetrübt. Einige Wirtschaftszahlen hätten zuletzt unter den Erwartungen gelegen und das Gewinnwachstum habe seinen Höhepunkt überschritten. Nur um sicher zu gehen: Das Niveau sei weiterhin gut, aber der Ausblick habe sich ein wenig verschlechtert. Und in aller Regel sei für die Finanzmä ...

Den vollständigen Artikel lesen ...