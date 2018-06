Hier geht's zum Video

Der DAX hatte die Woche noch gut gelaunt begonnen, in Richtung Wochenende ging dem Leitindex allerdings die Puste aus. Der G7-Gipfel und die Notenbank-Sitzungen in der kommenden Woche liessen Anleger eher zurückhaltend agieren. Auf Wochensicht ist der DAX also eher auf der Stelle getreten. Was den Markt in dieser Woche geprägt hat und auf welche Termine die Börse in der nächsten Handelswoche besonders blickt, erfahren Sie in der vollständigen Sendung.