Die Aktie des deutschen Chemieriesen BASF hängt derzeit charttechnisch in der Luft. Nach einer kräftigen Aufwärtsrallye von Ende März bis in den späten Mai hinein hatte der Wert in den vergangenen Wochen deutlich korrigieren müssen. Mit dem Ergebnis, dass bereits seit Tagen die charttechnische Unterstützung bei der 50-Tage-Linie hart umkämpft wird.

Neuer Chef will nicht aufspalten!

Dass es hierbei immer wieder auch über diese Marke ging, darf man durchaus positiv werten. Denn augenscheinlich ... (Carsten Müller)

