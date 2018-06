GESAMT-ROUNDUP/Trump treibt Keil in G7: Russland soll wieder dazugehören

LA MALBAIE - Zum Auftakt des G7-Gipfels in Kanada hat US-Präsident Donald Trump mit seiner Forderung nach Wiederaufnahme Russlands einen weiteren Keil in die Gruppe der großen Wirtschaftsmächte getrieben. Mehr als 40 Jahre nach ihrer Gründung droht der Wertegemeinschaft damit auf ihrem Gipfel an diesem Freitag und Samstag im ostkanadischen La Malbaie nahe Québec die Spaltung. Das Treffen der Staats- und Regierungschef ist ohnehin überschattet von massiven Differenzen der Europäer mit Trump über amerikanische Strafzölle, seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzvertrag und aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran.

ROUNDUP: IWF gewährt Argentinien Kredithilfe von bis zu 50 Milliarden Dollar

BUENOS AIRES/WASHINGTON - Der Internationale Währungsfonds (IWF) unterstützt Argentinien mit einer Finanzhilfe von bis zu 50 Milliarden Dollar (44 Mrd. Euro). Die Kreditvereinbarung habe eine Laufzeit von drei Jahren und müsse noch vom IWF-Aufsichtsgremium genehmigt werden, teilten die argentinische Regierung und der IWF am Donnerstag in Buenos Aires mit.

ROUNDUP: Chinas Handelsüberschuss sinkt - aber höheres Plus im Geschäft mit USA

FRANKFURT/PEKING - In China ist der Überschuss in der Handelsbilanz dank starker Importe im Mai gesunken. Wie aus Zahlen der chinesischen Zollverwaltung vom Freitag hervorgeht, lag der Überschuss im Geschäft mit allen Handelspartnern bei 24,9 Milliarden US-Dollar (21,1 Milliarden Euro). Im April hatte das Plus in der Handelsbilanz noch 28,4 Milliarden Dollar betragen.

GESAMT-ROUNDUP: Deutsche Konjunktur schwächelt

WIESBADEN - Die Anzeichen einer Abschwächung der Konjunktur in Deutschland verdichten sich immer mehr. Die Gesamtproduktion im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands sei im April gegenüber März um 1,0 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Auch die für Deutschland so wichtigen Exporte gingen zurück. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht von einem "schwachen Start ins zweite Quartal". Volkswirte rätseln darüber, wie stark bereits der Einfluss der jüngsten Debatten um Strafzölle ist. Man rechnet mit einer Verringerung des Wirtschaftswachstums - eine Schrumpfung und damit ein Ende des Aufschwungs sei aber nicht in Sicht, hieß es.

Japans Wirtschaft schwächelt zum Jahresauftakt stärker als erwartet

TOKIO - In Japan ist die Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Im ersten Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) im Vergleich zu den drei Monaten davor um 0,6 Prozent geschrumpft, wie die Regierung am Freitag in Tokio auf Basis revidierter Daten mitteilte. Bei der Erstschätzung Mitte Mai war der Rückgang noch mit 0,2 Prozent angegeben worden. Der Grund dafür ist vor allem, dass die Ausgaben von Privatleuten etwas geringer waren als zunächst angenommen. Die endgültigen Daten sind etwas schwächer, als Experten erwartet hatten. Diese hatten mit einer Revision auf lediglich minus 0,4 Prozent gerechnet.

ROUNDUP/Brexit: EU kritisiert Vorschläge aus London

BRÜSSEL - Knapp zehn Monate vor dem Brexit ist bei den schwierigsten Problemen noch immer keine Lösung in Sicht. EU-Unterhändler Michel Barnier erhob am Freitag Einwände gegen neue Vorschläge aus London, auf die sich die britische Regierung nur unter äußersten Mühen verständigt hatte. Der Druck auf Premierministerin Theresa May wächst damit weiter. Nächste Woche steht für sie im Unterhaus der nächste Showdown an.

Italiens Target2-Verbindlichkeiten springen nach oben

FRANKFURT - Die Verbindlichkeiten Italiens gegenüber anderen Euroländern im Zahlungssystem Target2 sind inmitten des politischen Tumults um die Regierungsbildung in Rom scharf angestiegen. Wie Daten der italienischen Zentralbank vom Freitag zeigen, stiegen die Verbindlichkeiten Italiens um etwa 39 Milliarden auf 465 Milliarden Euro. Das war der stärkste Anstieg seit März 2012, als die Eurokrise den Währungsraum fest im Griff hatte. Seinerzeit hatte es sogar Ängste vor einem Auseinanderbrechen des Euro gegeben, die letztlich erst durch eine faktische Bestandsgarantie durch der Europäische Zentralbank (EZB) ausgeräumt wurden.

ROUNDUP: Ärger für die GroKo: Millionen für Parteien im Schatten der WM?

BERLIN - Mehr Steuerzahler-Geld für die Parteien, im Eilverfahren, und auch noch pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft: Der Vorstoß der großen Koalition zur Parteienfinanzierung hat nach Ansicht der Opposition alle Zutaten für einen Aufreger. Entsprechend heftig drosch sie am Freitag im Bundestag auf Union und SPD ein: "dreist", "Taschen vollmachen", "unmöglich", schädlich für das Ansehen der Politik.

Boris Johnson: Trump würde Brexit-Verhandlungen besser führen

LONDON - Der britische Außenminister Boris Johnson träumt einem geleakten Ton-Dokument zufolge von Brexit-Verhandlungen im Stil von US-Präsident Donald Trump. Das berichteten unter anderen die "Times" und "Buzzfeed" am Freitag unter Berufung auf Ton-Aufnahmen von einem Hintergrundgespräch Johnsons mit konservativen Parteiaktivisten in London diese Woche.

Deutsche Arbeitskosten steigen weiter

WIESBADEN - In der deutschen Volkswirtschaft ist der Faktor Arbeit auch im ersten Quartal dieses Jahres teurer geworden. Die Kosten für eine Arbeitsstunde sind nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,3 Prozent gestiegen, wie die Behörde am Freitag berichtete. Dabei kletterten die Bruttolöhne mit einem Plus von 2,1 Prozent langsamer als die Lohnnebenkosten wie zum Beispiel Lohnfortzahlungen oder Sozialabgaben, die um 2,9 Prozent zulegten.

Frankreich: Industrieproduktion fällt überraschend weiter

PARIS - Die französische Industrie hat im April überraschend einen weiteren Dämpfer verzeichnet. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 0,5 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Freitag mit. Es war der zweite Produktionsrückgang in Folge.

