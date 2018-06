Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich für eine Verlagerung von Euro-Clearing-Aktivitäten aus London nach Frankfurt ausgesprochen. Bei einer Konferenz in Frankfurt sagte Scholz, die Abwicklung auf Euro lautender Derivate müsse strikt nach EU-Standards reguliert und überwacht werden. Die Behörden müssten für den Fall eines EU-Austritts Großbritanniens die Möglichkeit haben, die Verlagerung bestimmter Dienstleistungen in die EU-27 zu verlangen. Frankfurt böte sich hier als Standort an.

Scholz sagte: "In einigen Fällen könnte aus Gründen der Finanzstabilität ein Umzug von Aktivitäten aus Großbritannien in den EU-27 notwendig werden. Besonders relevant ist das für das zentrale Clearing von Euro-Derivaten." Um die Risiken für die Finanzstabilität zu minimieren, müsse dieses Clearing einer starken Regulierung und Aufsicht unterworfen werden, die den EU-Standards vollkommen genüge.

"Es muss die Möglichkeit geben, einen Umzug von Einheiten oder Dienstleistungen in die EU-27 zu verlangen, wenn anderen Maßnahmen die Risiken nicht ausreichend reduzieren", forderte Scholz. Frankfurt wäre als Sitz der größten Aktienbörse Kontinentaleuropas offenkundig eine der bevorzugten Adressen hierfür, fügte er hinzu.

June 08, 2018

