Monatelang haben sich der amerikanische Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beleidigt, beschimpft und bedroht. Nun die Wende: Am 12. Juni 2018 wollen sich Trump und Kim in Singapur treffen. Die "ZDFzeit"-Dokumentation "Kim, Trump und die Bombe" beleuchtet am Dienstag, 12. Juni 2018, 20.15 Uhr, "Nordkoreas riskanten Machtpoker".



Beobachter bezweifeln, dass Nordkorea sein Atomprogramm wirklich aufgeben wird. Denn die Bomben und Raketen gehören zu den Stützpfeilern der Macht, die helfen, das Überleben der Diktatur zu sichern. Der Film von Stefan Ebling zeigt, was im Inneren des Landes vor sich geht: Die Herrscherfamilie setzt seit Generationen auf Abschottung, Unterdrückung und Propaganda. Die Dokumentation analysiert sieben Säulen, die für den Machterhalt des Regimes zentral sind, darunter ein gigantisches Heer, schmutzige Geldgeschäfte, der allgegenwärtige Führerkult und geheime Foltergefängnisse.



Doch die Fundamente der Macht bröckeln, seitdem sich auch China an den Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea beteiligt und das Land von der Außenwelt nahezu komplett abgeschnitten ist. Kim muss reagieren - aber wird er wirklich auf die Bombe verzichten? Und welche Folgen hätte eine wirtschaftliche Öffnung seines Landes?



Namhafte Experten diskutieren Kims Optionen und geben Antworten auf eines der großen Rätsel der Weltpolitik: Was will Nordkorea?



