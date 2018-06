EVN AG: EVN plant die Ausgabe eigener Aktien an Arbeitnehmer DGAP-News: EVN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme EVN AG: EVN plant die Ausgabe eigener Aktien an Arbeitnehmer 08.06.2018 / 17:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der EVN AG hat am 8. Juni 2018 beschlossen, maximal 165.000 der eigenen Aktien im Laufe des dritten Kalenderquartals des Jahres 2018 an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie bestimmter verbundener Unternehmen auszugeben. Die Ausgabe erfolgt an Mitarbeiter, welche aufgrund einer Betriebsvereinbarung Anspruch auf eine Sonderzahlung haben und vom diesbezüglichen Wahlrecht Gebrauch machen. Bei der EVN AG besteht derzeit kein Aktienoptionsprogramm. Die zu übertragenden eigenen Aktien sind auf Inhaber lautende Stammaktien der EVN AG. Die Übertragung der eigenen Aktien an die Arbeitnehmer hat auf die Börsezulassung der Aktien des Emittenten keine Auswirkungen. Auf Basis von früheren Aktienrückkaufprogrammen hält die EVN aktuell 1.950.854 eigene Aktien, die einem Anteil von 1,08 % am Grundkapital entsprechen. 08.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EVN AG EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf Österreich Telefon: +43-2236-200-12294 E-Mail: info@evn.at Internet: www.evn.at ISIN: AT0000741053 WKN: 074105 Indizes: ATX Börsen: Auslandsbörse(n) Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693541 08.06.2018

