Wochenausblick: DAX - Anleger halten sich zurück. EZB, Fed und ZEW im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich die Aktienmärkte uneinheitlich. Die US-Aktienbarometer konnten sich leicht verbessern während die europäische sich mehrheitlich wenig verändert zeigten. Dabei gab es zahlreiche Störfeuer. Das zum Wochenschluss stattfindende G7-Treffen schürte Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen der EU und den USA. Zudem stehen in der kommenden Woche die Zinsentscheidungen der europäischen und amerikanischen Notenbanken an. Besonders brisant dabei: Auf der Pressekonferenz mit EZB-Chef Mario Draghi könnte dabei ein Ende des Wertpapierkaufprogramms verkündet werden. Am Anleihenmarkt legten die Renditen langfristiger europäischer Staatspapier im Wochenvergleich deutlich zu.

Der Rohstoffmarkt bewegte sich derweil ebenfalls kaum von der Stelle. Der Preis für ein Barrel Brent lag zum Wochenschluss bei rund USD 76,50 und Gold bei rund USD 1.300. Auffällig war allenfalls der Silberpreis, der im Wochenverlauf über zwei Prozent zulegte.

Neben den Sitzungen der beiden Notenbanken stehen kommende Woche der ZEW-Index und die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus. Bei den Einzelwerten sollten Anleger die Aktien von Deutsche Lufthansa und Infineon im Auge behalten.

Trader und Anleger aufgepasst.

Neu: my.one direct auf guidants - Mit dem Produktkonfigurator my.one direct können Sie in wenigen Minuten Ihr maßgeschneidertes Hebelprodukt selbst erstellen. Mit eigener WKN und voller Handelbarkeit. Das ist in dieser Form einmalig.

Unternehmen im Fokus

Zum Wochenschluss revidierte die Deutsche Post die Prognosen für das Gesamtjahr drastisch nach unten und löste damit einen Kurseinbruch aus. Ebenfalls unter die Räder kamen in den vergangenen Tagen die einstigen High-Flyer Aixtron und Medigene. Derweil konnten Infineon, Krones und Wire Card gegen den Trend im Wochenvergleich zulegen.

Kommende Woche melden Deutsche Lufthansa und Fraport Verkehrszahlen. In Hannover findet die CEBIT-Messe statt und Infineon sowie HeidelbergCement laden zum Investorentag. Heidelberger Druck lädt zur Bilanz-BK und ADVA Optical, Cancom, Grammer, Deutsche Wohnen und Hamburger Hafen zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

12.6.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Juni

12.6.: USA - Verbraucherpreise, Mai

13.6.: USA - Abschlusstag des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed) - Zinsentscheid, anschließend PK (20:00)

13.6.: Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, April

14.6.: Europa - EZB-Zinsbeschluss (13.45) - Pressekonferenz mit EZB-Chef Draghi (14.30)

14.6.: Industrieproduktion, Mai

14.6.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. Juni

15.6.: Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Mai

15.6.: USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.820/12.900/13.040/13.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.610/12.730 Punkte

Nach einem schwachen Handelsbeginn und dem Test der Unterstützung bei 12.610 Punkten legte der DAX wieder zu. Bei 12.800 Punkten war jedoch zunächst Schluss mit der Erholung und es folgte eine Seitwärtsbewegung zwischen 12.720 und 12.760 Punkten. Für die kommende Woche werden die Marken 12.610 und 12.900 Punkte entscheidend sein. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.200 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 12.610 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.400 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.04.2018 - 08.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.06.2013 - 08.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Mini-Future-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index steigt (Bull) bzw. fällt (Bear)



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Barrier in Punkte

Finaler Bewertungstag DAX Mini-Future Bull HU7WE9 11,28 11.632,429849 11.740 Open End DAX Mini Future Bear HU9ZQM 14,10 14.169,602006 14.060 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.06.2017; 17:27 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von K.o.-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Wochenausblick: DAX - Anleger halten sich zurück. EZB, Fed und ZEW im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).