Baar (awp/sda/reu) - Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika will die Schlagzahl bei Übernahmen erhöhen und sein Wachstumstempo in den kommenden fünf Jahren weiter steigern. "Ich bin optimistisch, dass wir ein dynamischeres Wachstum sehen werden als in der Vergangenheit", sagte Verwaltungsratspräsident Paul Hälg am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...