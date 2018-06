Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts028/08.06.2018/17:30) - Die Nominierten für das Jahr 2018 sind festgelegt und stehen auf der Webseite http://www.health-spa-award.com. Zum zehnten Mal haben wir als Agentur für Gesundheit und Wellness die Ehre, die European HEALTH & SPA AWARDs zu präsentieren und somit hochkarätige Vertreter der Wellnessbranche für ihre herausragenden Leistungen zu prämieren. Der European HEALTH & SPA Award stellt die höchste Auszeichnung für Gesundheitsunternehmen dar wie die "Oscars" und zeigt Produktinnovationen und Trends der Wellness Branche im europäischen Raum auf. Inspiration für den nächsten Wellnessurlaub ist hier zweifelsohne gegeben. Die Verleihung dieser besonderen Auszeichnung findet am 20. Juni im Rahmen eines spektakulären Galaabends im Park Hyatt in Wien statt. Zu den teilnehmenden Bewerbern gehören SPA- und Wellnessbetriebe sowie Hersteller innovativer Kosmetik- und Gesundheitsprodukte aus ganz Europa, die sich in den Kategorien bester SPA Manager, SPA-Hotel, Therme, Day-SPA, Kuranstalt, Wellness-Treatments, sowie beste technische und beste kosmetische Produktinnovation bewerben konnten. Die Bewertung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren durch eine Jury bestehend aus führenden Persönlichkeiten aus der Wellnessbranche aber auch aus Wirtschaft und Medien küren das innovativste, kreativste SPA-Erlebnis/Produkt in den genannten Kriterien. Auch im Rahmen von Mystery Checks mussten die Unternehmen sich anspruchsvollen Testern stellen. Die GewinnerInnen erhalten neben einer Auszeichnung Preise im Werbewert von fast 30.000 Euro. Die Nominierten haben in den Bereichen gesundheitlicher Nutzen, Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility, Wirtschaftlichkeit, Kreativität, Angebot und Service höchste Qualitätsstandards bewiesen und sich gegen die Mitbewerber durchgesetzt. Eine vollständige Liste aller Nominierten für das Jahr 2018 finden Sie auf der Website https://www.health-spa-award.com/de/nominierungen! (Einfach auf den Link klicken!) Während durch den Award den hochkarätigsten Vertretern der Branche eine mediale Plattform geboten wird, wird auch die Vorbildfunktion dieser Betriebe für die Mitbewerber forciert um höchste Qualitätsansprüche zu fördern. Das ist auch mit ein Grund warum diese Veranstaltung im Park Hyatt Vienna, dem besten Hotel der Stadt stattfindet. Die ORF-Moderatorin . Olivia Peter. führt durch einen eleganten Abend, der mit außergewöhnlicher musikalischer Untermalung, kulinarischer Extravaganz und einer beschwingten Aftershowparty keine Wünsche offenlässt. Auch heuer bieten wir Ihnen wieder ein sehr anspruchsvolles musikalisches Rahmenprogramm mit der Sängerin . Lisa Nielsen-Spieler. ( http://www.nielsenspieler.com ) die vom Gitarristen . Eric Lary. begleitet wird. Das folgende Programm erwartet Sie im Rahmen des Galaabends: * 19:00 Check-in * 20.00 Begrüßung: durch Olivia Peter, ORF-Moderatorin * 20:10 Auftritt von . Lisa Nielsen-Spieler & Eric Lary. * 20:30 Präsentation der Nominierungen * 21:00 Galadinner & Musik * 22:00 Präsentation der Gewinner * 23:00 Aftershowparty Dresscode: Abendkleidung Wir bitten alle JournalistenInnen sich über die E-Mail info@health-spa-award.com zu akkreditieren! Akkreditierung zur Gala der European HEALTH & SPA AWARDs 2018! Leiten Sie diese Information auch an interessierte Redakteure weiter! Werden Sie Follower auf twitter http://www.twitter.com/healthspaaward oder Fan auf facebook http://www.facebook.com/healthspaaward und erfahren Sie alles rund um den European HEALTH & SPA AWARD! (Ende) Aussender: Agentur für Gesundheit & Wellness Ansprechpartner: Mag. Barbara Pichler Tel.: +43 1 33 22 056 E-Mail: info@health-spa-award.com Website: www.health-spa-award.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180608028

