ZÜRICH (Dow Jones)--Wenig Kaufgründe hat es für die Anleger an der Schweizer Börse am Freitag gegeben. Die zu erwartenden Differenzen auf dem anstehenden G7-Gipfel in Kanada sorgten für Vorsicht. Zwischen US-Präsident Donald Trump und den übrigen sechs Teilnehmerstaaten gehen die Ansichten über die Handelspolitik weit auseinander. Zudem kehrt die Sorge über die Lage der Schwellenländer zurück, nachdem am Vortag der brasilianische Markt mit der sinkenden Landeswährung Real unter Druck gekommen war. Brasilien und andere Wachstumsmärkte werden vom Renditeanstieg in den USA und dem starken Dollar belastet. Beides führt zu einem Kapitalabzug aus den Schwellenländern. Zurückhaltung herrschte auch wegen der bevorstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der EZB in der kommenden Woche.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 8.512 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 44,39 (zuvor: 40,06) Millionen Aktien.

Bankenwerte tendierten leichter. Die anstehende Abstimmung über das sogenannte Vollgeld scheint nicht zusätzlich belastet zu haben, denn die Werte der Branche sanken in ganz Europa. Am Sonntag wird in der Schweiz darüber abgestimmt, ob neben der Notenbank auch die Geschäftsbanken wie bisher Geld schöpfen dürfen. Umfragen deuten indes auf eine Mehrheit gegen das Vollgeld hin. Für die Aktien der Credit Suisse ging es um 1 Prozent nach unten, UBS verloren 0,8 Prozent.

Roche fielen um 1,1 Prozent. Independent Research hat die Aktie auf "Halten" gesenkt. Bei der Behandlung von Lungenkrebs sei die Auswertung einer Phase III-Studie mit Tecentriq im Vergleich zu den Daten der Therapie Keytruda des Konkurrenten Merck & Co. schwächer ausgefallen. Damit stelle sich die Konkurrenzsituation für Roche ungünstiger dar.

Luxusgüterwerte erholten sich von den Vortagsverlusten. Swatch rückten um 1,6 Prozent vor und Richemont um 0,7 Prozent. Die Werte des Sektors waren gesucht, nachdem der Investorentag von Kering für Branchenoptimismus gesorgt hatte.

June 08, 2018 11:38 ET (15:38 GMT)

