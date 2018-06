Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom am Freitag mit tieferen Kursen beendet. Trotz dreier positiver Handelstage ergibt sich damit auf die Woche gesehen zum vierten Mal in Folge ein Verlust. Nach einem sehr schwachen Start mit Notierungen des SMI klar unter 8'500 Punkten vermochte der Leitindex am Nachmittag immerhin diese Marke wieder zurückzuerobern. Die Stimmung an den Börsen blieb aber vor dem Wochenende von Zurückhaltung und Nervosität geprägt.

Denn mit dem G7-Gipfel in Kanada steht übers Wochenende ein wichtiger politischer Termin auf der Agenda, welcher wegen des Verhaltens der USA auch schon als "G6 + 1 Treffen" betitelt wurde. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, das Gipfeltreffen in Kanada vorzeitig zu verlassen, wurde in Marktkreisen negativ aufgenommen. Der US-Präsident isoliere die USA aber nicht nur in Fragen des Welthandels, sondern auch beim Atom-Abkommen mit dem Iran oder dem Klimaschutz, hiess es in Marktkreisen. Zu einer vorsichtigen Haltung sahen sich die Investoren zudem veranlasst, da in der kommenden Woche wichtige geldpolitische Entscheide der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) anstehen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,42 Prozent tiefer bei 8'512,06 Punkten. Auf Wochensicht ergab sich damit ein Minus von 1,2 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader ...

