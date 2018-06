Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus sind die deutschen Aktien am Freitag aus dem Handel gegangen. Schlechte Nachrichten wurden dabei gut weggesteckt. Die Technologiewerte litten zwar unter Berichten über reduzierte iPhone-Orders durch Apple, das nur leichte Minus der Apple-Aktie beruhigte aber etwas. Für Enttäuschung sorgten jedoch die deutsche Konjunktur und eine Gewinnwarnung der Deutschen Post. Der DAX fiel um 0,4 Prozent auf 12.767 Punkte, lag damit aber über 150 Punkte über dem Tagestief.

Auch der Beginn des G7-Treffens in Kanada dämpfte die Stimmung. Eine Annäherung zwischen den USA und den sechs anderen Staaten scheint immer unwahrscheinlicher. Eher sieht es nach einer Verhärtung der Fronten aus angesichts der einseitigen US-Handelspolitik und der Kündigung des Iran-Atomabkommens. Das Zerwürfnis könnte weltweit sichtbar werden, wenn es das erste Mal zu keiner gemeinsamen G-"7"-Abschlussserklärung kommen sollte - schließlich will der US-Präsident bereits am Samstagmorgen wieder abreisen.

Schwache Konjunktur-Signale - Autos unter Druck

Sorgen machten zudem erneut schwache Konjunkturdaten aus Deutschland. Nach den Auftragseingängen vom Vortag hat nun auch die Industrieproduktion enttäuscht. Sie sank im April um deutliche 1 Prozent zum Vormonat, obwohl mit einem Anstieg gerechnet wurde. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe, nannte dies eine herbe Schlappe. Konjunkturwerte wie die Autos stellten daher die Hauptverlierer: Im DAX gaben BMW und Daimler um bis zu 1,1 und VW sogar um 2,1 Prozent nach. Auch bei den rohstoffnahen Werten wie Thyssenkrupp ging es 2,2 Prozent abwärts. Bei den Finanzwerten fielen Commerzbank um 1,6 Prozent und Deutsche Bank um 0,7 Prozent.

Eine überraschend hohe Gewinnwarnung der Deutschen Post drückte die Aktien um 4,6 Prozent. Die Post rechnet dieses Jahr nur noch mit einem bereinigten EBIT von 3,2 Milliarden Euro nach zuvor 4,15 Milliarden Euro. Grund ist das schwache Brief/Paketgeschäft, die wichtigste Sparte des Konzerns.

Technologie-Werte leiden unter Apple - Infineon erfreut

Aktien von Apple-Zulieferern standen unter Druck: Dialog Semiconductor fielen um 4,0 und AMS um 6,1 Prozent. Für Aixtron ging es 3,9 Prozent abwärts. Seit Wochen belasten Medienberichte über fallende Nachfrage für das iPhone. Nun meldete die japanische Nikkei Asian Review, dass Apple vergangenes Jahr noch für 100 Millionen neue iPhones bestellt hatte, für dieses Jahr aber 20 Prozent weniger erwartet.

Infineon ragten hingegen positiv hervor: Der Chip-Hersteller hat positive Aussagen zum Umsatzwachstum gemacht. Gleichzeitig wurden daher weitere Investitionen angekündigt, die Gewinnmarge sollen diese aber nicht belasten. Die Aktien legten um 0,7 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 112,7 (Vortag: 96,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,09 (Vortag: 3,32) Milliarden Euro. Es gab 12 Kursgewinner und 18 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.766,55 -0,35% -1,17% DAX-Future 12.763,00 -0,37% -1,31% XDAX 12.765,12 +0,36% -0,75% MDAX 26.662,35 -0,14% +1,76% TecDAX 2.805,10 -0,37% +10,92% SDAX 12.598,34 +0,30% +5,99% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,34 15 ===

