In der Frage der Asyl-Ankerzentren kommt es unter den Innenministern zu keiner Einigung. Bilaterale Gespräche zwischen den Ländern könnten helfen.

Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich trotz mehrtägiger Diskussion nicht auf eine einheitliche Linie zu den umstrittenen Asyl-Ankerzentren einigen können. "Ich bin überzeugter Föderalist und deshalb machen wir das für jedes Bundesland so, wie es das Bundesland möchte", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag in Quedlinburg nach einem Treffen mit seinen Länderkollegen.

Er will nun bilaterale Gespräche mit einzelnen Bundesländern führen. Die Landesminister hätten ihn aufgefordert, die Rahmenbedingungen zu konkretisieren.

In den Ankerzentren sollen Schutzsuchende das gesamte Asylverfahren durchlaufen. Die Arbeit der zuständigen Behörden und Ansprechpartner soll dort gebündelt werden, um schneller zu Entscheidungen zu kommen. Die bundesweite Einrichtung solcher Zentren ist ein zentraler Baustein der Asylpolitik Seehofers.

"Dort, wo bundeseinheitliche Regelungen möglicherweise notwendig sind, werden wir sie auch einführen", betonte Ressortchef Lorenz Caffier (CDU) aus Mecklenburg-Vorpommern als Sprecher der Unionsminister. Er habe aber stets darauf gepocht, dass die Länder etwa die Größe der ...

