Berlin (ots) - Im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat man sich erschrocken über Berichte geäußert, wonach der Onlinehändler Amazon in Deutschland massenhaft zurückgegebene und noch neuwertige Produkte vernichten lässt. "Natürlich rechnen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht damit, dass die Produkte, die sie zurücksenden, entsorgt werden. Eine solche Verschwendung wertvoller Ressourcen ist unverantwortlich", sagte Staatssekretär Gerd Billen dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Amazon muss die Vorwürfe schnellstens aufklären und diese Praxis einstellen. Der Fall zeigt auch, dass wir über die Verschwendung von Gebrauchsgütern ebenso wie von Lebensmitteln eine breite Debatte brauchen."



Über den Umgang mit Retouren bei Amazon hatte das Magazin "Wirtschaftswoche" am Freitag zuerst berichtet. Das ZDF-Magazin "Frontal 21", dem Bilder vorliegen, die die Produktvernichtung beweisen sollen, kündigte einen entsprechenden Bericht für kommenden Dienstag an.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de