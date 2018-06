Die geplante Zug-Allianz zwischen dem Elektrotechnikkonzern Siemens und dem französischen Wettbewerber Alstom könnte sich verzögern. Wegen erweiterter Vorbereitungen für den kartellrechtlichen Antragsprozess sowie Datenerfassungen in vielen Ländern sei ein Abschluss der Transaktion im ersten Halbjahr 2019 nicht auszuschließen, teilte Alstom am Freitag in Paris mit. Ursprünglich sollte der Deal zum Ende des Kalenderjahres 2018 abgeschlossen werden.

Wie Alstom weiter mitteilte, haben beide Unternehmen an diesem Freitag den Antrag auf wettbewerbsrechtliche Prüfung des geplanten Zusammenschlusses bei der Europäischen Kommission eingereicht. Neben der EU-Genehmigung steht auch noch die Zustimmung der Alstom-Aktionäre aus. Die Abstimmung darüber ist für den 17. Juli geplant.

"Wir kennen die Verlautbarung von Alstom und widersprechen ihr nicht", sagte ein Siemens-Sprecher am Freitagabend. Er bestätigte die gemeinsame Antragstellung bei der EU und versicherte, man stehe in "konstruktivem und vertrauensvollem Dialog" mit den Behörden.

Siemens und Alstom hatten die Zug-Allianz im vergangenen Herbst angekündigt. Der neue Verbund kommt auf rund 15 Milliarden Euro Umsatz, Aufträge von 61 Milliarden Euro und 62 300 Beschäftigte. Der Hauptsitz soll bei Saint-Ouen bei Paris angesiedelt werden. Das kombinierte Unternehmen wird weiter an der Pariser Börse notiert sein./edh/jha/

ISIN DE0007236101 FR0010220475

AXC0269 2018-06-08/18:39