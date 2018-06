Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Geburtstags der Queen geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.17 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.447,30 -0,36% -1,62% Stoxx50 3.057,97 -0,13% -3,77% DAX 12.766,55 -0,35% -1,17% FTSE 7.681,07 -0,30% +0,52% CAC 5.450,22 +0,03% +2,59% DJIA 25.274,99 +0,13% +2,25% S&P-500 2.771,34 +0,04% +3,66% Nasdaq-Comp. 7.628,70 -0,08% +10,51% Nasdaq-100 7.136,89 -0,22% +11,58% Nikkei-225 22.694,50 -0,56% -0,31% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,41 +22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,51 65,95 -0,7% -0,44 +9,6% Brent/ICE 76,38 77,32 -1,2% -0,94 +17,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,74 1.297,13 +0,1% +1,61 -0,3% Silber (Spot) 16,77 16,70 +0,4% +0,07 -1,0% Platin (Spot) 905,05 900,00 +0,6% +5,05 -2,6% Kupfer-Future 3,30 3,28 +0,7% +0,02 -0,9%

Die Ölpreise geben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Weiterhin stehen die Entwicklungen in Venezuela und dem Iran im Fokus. Daneben werde auf das Opec-Treffen am 22. Juni geschaut, ob es zu einer Ausdehnung der Fördermengen kommt. Der Goldpreis liegt kaum verändert knapp unter der Marke von 1.300 Dollar.

FINANZMARKT USA

Der G7-Gipfel sorgt zum Wochenausklang für leichte Abgaben an der Wall Street. Zu groß ist die Unsicherheit über den Verlauf der Gespräche zwischen den USA und den anderen sechs Teilnehmern bis zum Samstag. Konfliktstoff gibt es genug: Strafzölle, Protektionismus, Handelskonflikte mit der EU und China und der Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen. Die Fronten scheinen dabei, trotz vereinzelter Fortschritte, weiterhin verhärtet. Dazu kommen die Probleme in den Schwellenländern. So fiel der Aktienmarkt in Brasilien am Vortag um 3 Prozent auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr und die Landeswährung Real wertete weiter ab. Neben dem von den USA ausgehenden Handelsstreit belasten Brasilien und andere Wachstumsmärkte der Renditeanstieg in den USA und der starke Dollar. Beides führt zu einem Kapitalabzug aus den Schwellenländern und erschwert diesen, in Dollar aufgenommene Schulden zu bedienen. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda. Die Blicke sind schon auf die Sitzungen der US-Notenbank und der EZB in der kommenden Woche gerichtet. Eine Zinserhöhung der Fed gilt als sicher. Spannender dürfte die EZB-Sitzung mit den Spekulationen um ein mögliches Ende der Anleihekäufe durch die Notenbank werden. Für die Apple-Aktie geht es um 1,4 Prozent abwärts. Seit Wochen gibt es Medienberichte, dass die Nachfrage nach dem iPhone schwindet. Nun berichtet die japanische Nikkei Asian Review, dass Apple im vergangenen Jahr Aufträge zur Vorbereitung der Produktion von bis zu 100 Millionen Einheiten des neuen iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X erteilt habe. Dieses Jahr würden allerdings 20 Prozent weniger erwartet.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Welle schlechter Nachrichten wurde dabei gut weggesteckt. Technologiewerte litten zwar unter Berichten über reduzierte iPhone-Orders durch Apple, das nur leichte Minus der Apple-Aktie beruhigte aber etwas. Für Enttäuschung sorgten die deutsche Konjunktur und eine Gewinnwarnung der Deutschen Post. Auch der Beginn des G7-Treffens dämpfte die Stimmung. Eine Annäherung zwischen den USA und den sechs anderen Staaten scheint immer unwahrscheinlicher. Konjunkturwerte wie Autos stellten die Hauptverlierer: Im DAX gaben BMW und Daimler um bis zu 1,1 und VW um 2,2 Prozent nach. Auch bei rohstoffnahen Werten wie Thyssenkrupp ging es um 2,2 Prozent tiefer. Bei den Finanzwerten fielen Commerzbank um 1,6 Prozent und Deutsche Bank um 0,7 Prozent. Druck gab es angesichts steigender Renditen auch wieder auf Italiens Institute, wo Unicredit und Ubi Banca bis zu 2,8 Prozent verloren. Eine überraschend hohe Gewinnwarnung der Deutschen Post drückte die Aktien um 4,6 Prozent. Infineon ragten hingegen positiv hervor: Der Chip-Hersteller hat positive Aussagen zum Umsatzwachstum gemacht. Gleichzeitig werden weitere Investitionen angekündigt, die Gewinnmarge sollen diese aber nicht belasten. Die Aktien legten um 0,7 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:33 % YTD EUR/USD 1,1772 -0,22% 1,1782 1,1826 -2,0% EUR/JPY 128,87 -0,43% 129,13 130,05 -4,7% EUR/CHF 1,1611 +0,46% 1,1556 1,1610 -0,9% EUR/GBP 0,8782 -0,10% 0,8777 1,1366 -1,2% USD/JPY 109,47 -0,23% 109,59 109,96 -2,8% GBP/USD 1,3406 -0,12% 1,3423 1,3443 -0,8% Bitcoin BTC/USD 7.615,88 -0,6% 7.641,39 7.685,30 -44,2%

Der Euro setzt seine Abwärtstendenz des Vortages fort. Da stand er im Tageshoch bei 1,1840 Dollar - dem höchsten Niveau seit drei Wochen. Händler verweisen zur Begründung auf Konjunkturdaten. Nach den überraschend schwachen deutschen Auftragseingängen vom Vortag hat nun auch die Industrieproduktion enttäuscht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nachdem in den vergangenen Tagen an den asiatischen Börsen mehrheitlich Aufschläge dominiert hatten, haben sich die Handelsplätze am Freitag durchweg mit Verlusten gezeigt. Die chinesischen Kernlandbörsen führten das Feld der Verlierer an. In Hongkong endete eine sechstägige Gewinnserie ebenfalls mit klaren Abgaben. Unter Druck standen nach schwachen US-Vorgaben die zuletzt global gut gelaufenen Technologiewerte. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung der eingetrübten Stimmung auf das beginnende G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs in Kanada, in dessen Vorfeld sich die Fronten verhärtet haben. Mit der zunehmenden Risikoscheu waren vermeintlich sichere Häfen wie US-Staatsanleihen und der Yen gefragt. In Tokio sank der Nikkei-225 - auch belastet vom anziehenden Yen - um 0,6 Prozent auf 22.695 Punkte. In China drückte die Aussicht auf einen sich verschärfenden US-Protektionismus die Kurse, nachdem es zuletzt auch Signale einer Annäherung in den Handelsgesprächen gegeben hatte. China ist von der US-Handelspolitik als "Exportweltmeister" potenziell am stärksten betroffen. Die chinesischen Im- und Exportdaten für Mai fielen derweil besser als erwartet aus. In Südkorea und auf Taiwan drückten vor allem Verluste bei Technologietiteln.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Infineon erwartet stärkeres Wachstum und investiert mehr#

Infineon rechnet mit einem nachhaltig stärkeren Wachstum in seinem Geschäft als bisher und will verstärkt in die Fertigungskapazitäten investieren, um diese Nachfrage bedienen zu können. Der Bedarf an Chips und Sensoren in der Autobranche, der Industrie, für Sicherheitsanwendungen sowie für das Internet der Dinge hat nach Einschätzung des Chipherstellers derart an Dynamik gewonnen, dass sich die Konzernführung neue Ziele für Umsatz, Margen und Investitionsquoten gesetzt hat.

Französische Imker zeigen Bayer wegen Glyphosat an

Französische Imker haben Anzeige gegen den Chemiekonzern Bayer erstattet. Dabei geht es um Rückstände des Unkrautvernichters Glyphosat in Honig, wie der Imker-Verband aus dem Verwaltungsbezirk Aisne im Nordosten Frankreichs am Freitag mitteilte. Glyphosat ist der Hauptbestandteil des Herbizids Roundup, das zu Bayer gehört, seit der Leverkusener Konzern den US-Saatguthersteller Monsanto übernommen hat. Bayer hatte die Übernahme am Donnerstag formell abgeschlossen.

Brüssel entscheidet Anfang Juli zur Abertis-Übernahme

Die EU-Kommission wird am 6. Juli entscheiden, ob sie Hochtief, ACS und Atlantia auch gemeinsam die Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis erlaubt. Das 18 Milliarden Euro schwere Vorhaben war nach Angaben der Wettbewerbsaufsicht Ende vergangener Woche angemeldet worden. Mit Problemen ist dabei mutmaßlich nicht zu rechnen: Atlantia und Hochtief hatten aus Brüssel bereits jeder für sich grünes Licht bekommen, als sie Abertis noch jeweils allein kaufen wollten.

Uniper weist Spiegel-Bericht als böswillige Falschbehauptung zurück

Der Energieversorger Uniper hat einen Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel über angebliche Bilanztricks heftig dementiert. "Die heutige angekündigte Berichterstattung des Spiegel entbehrt jeder Grundlage. Die Spekulation über angebliche Tricks in der Bilanz ist unverantwortlich und wird durch die Prüfung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers widerlegt", erklärte Konzernsprecher Leif Erichsen auf Anfrage. Er sprach von einer böswilligen Falschbehauptung.

German Startups Group will bis zu 1,7% des Grundkapitals zurückkaufen

Die German Startups Group will für bis zu 370.000 Euro bis zu 200.000 eigene Aktien oder bis zu 1,7 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen. Das Berliner Unternehmen teilte mit, dass es 1,85 Euro je Aktie bietet oder 7,6 Prozent mehr als der Schlusskurs von 1,72 Euro am Donnerstag.

British Telecom muss sich neuen CEO suchen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 12:19 ET (16:19 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.