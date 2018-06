München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste am 12. Juni 2018 sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 30-minütigen "Brennpunkt" vom NDR aus:



12. Juni 2018, 20:15 Uhr: Brennpunkt: Krieg oder Frieden? Der Gipfel USA - Nordkorea Moderation (live aus Singapur): Andreas Chichowicz



Am 12. Juni soll das erstmalige Gipfeltreffen zwischen USA und Nordkorea in Singapur stattfinden. Donald Trump und Kim Jong Un - zwei Unberechenbare - an einem Tisch. Es soll vor allem um das Nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm gehen. Der "Brennpunkt" im Ersten gibt einen Überblick über das Geschehen, erste Einschätzungen von Experten zum Verlauf und den Ergebnissen der Gespräche sowie Hintergrundinformationen der Korrespondenten.



Redaktion: Thomas Berbner/Christiane Justus/Nicole Bölhoff (NDR)



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Presse und Information Das Erste, E-Mail: pressedienst@DasErste.de