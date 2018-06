Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutschland erhält nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat

Deutschland ist ab 2019 wieder im UN-Sicherheitsrat vertreten. Die UN-Vollversammlung wählte die Bundesrepublik am Freitag mit 184 von 190 Stimmen für zwei Jahre als nichtständiges Mitglied in das wichtigste UN-Entscheidungsgremium. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bedankte sich für das Vertrauen. Er erklärte, Deutschland habe jetzt "eine große Aufgabe und Verantwortung, der wir uns stellen".

Diesel-Fahrverbote in Aachen nach Urteil kaum vermeidbar

Der Bann für die Selbstzünder muss dann in Kraft treten, wenn die Grenzwerte für giftige Stickoxide in der Luft bis dahin nicht eingehalten werden oder Ersatzmaßnahmen keine ähnliche Wirkung erzielen, wie das örtliche Verwaltungsgericht urteilte. "Es ist aktuell nicht erkennbar, dass dies ohne Diesel-Fahrverbote gelingen wird", sagte Richter Peter Roitzheim während der Verhandlung.

Bundesfinanzminister Scholz sähe Euro-Clearing gerne in Frankfurt

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich für eine Verlagerung von Euro-Clearing-Aktivitäten aus London nach Frankfurt ausgesprochen. Bei einer Konferenz in Frankfurt sagte Scholz, die Abwicklung auf Euro lautender Derivate müsse strikt nach EU-Standards reguliert und überwacht werden. Die Behörden müssten für den Fall eines EU-Austritts Großbritanniens die Möglichkeit haben, die Verlagerung bestimmter Dienstleistungen in die EU-27 zu verlangen. Frankfurt böte sich hier als Standort an.

Alle Windkraftbieter müssen bei Auktionen Genehmigungen vorlegen

Die Energiebranche hat es positiv gewertet, dass bei den kommenden Ausschreibungen für Windparks an Land alle Unternehmen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorlegen müssen. "Damit ist für die kommenden Ausschreibungsrunden gesichert, dass die bezuschlagten Projekte auch wirklich umgesetzt werden und keine Lücke beim Ausbau entsteht", sagte der Chef des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Stefan Kapferer.

EU lehnt Londons Auffanglösung für Nordirland nach dem Brexit ab

Die EU hat die jüngsten Pläne der britischen Regierung für die Grenze zu Nordirland nach dem Brexit abgelehnt. Der Vorschlag entspreche "nicht dem, was wir wollen und was Irland und Nordirland wollen", sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier am Freitag in Brüssel. Er verwahrte sich gleichzeitig gegen "Schuldzuweisungen" aus Großbritannien. Die EU werde sich dadurch in den Brexit-Verhandlungen "nicht einschüchtern lassen".

Trump für Wiederaufnahme Russlands in G7

US-Präsident Donald Trump hat sich für eine Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der führenden Industrienationen ausgesprochen. "Sie haben Russland ausgeschlossen, sie sollten Russland wieder aufnehmen", sagte Trump am Freitag vor seinem Abflug zum G7-Gipfel in Kanada. Zur Begründung sagte er, dass Russland "am Verhandlungstisch" gebraucht werde. Er selbst sei "Russlands schlimmster Albtraum" gewesen, fügte Trump hinzu. Trotzdem solle Russland "an diesem Treffen" teilnehmen.

Italien unterstützt Trumps Forderung nach Wiederaufnahme Russlands in G7

Italiens neuer Regierungschef, Giuseppe Conte, hat die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Wiederaufnahme von Russland in den Kreis der führenden Industrienationen unterstützt. Er sei "einverstanden" mit Trump, twitterte Conte am Freitag kurz vor dem Beginn des G7-Gipfels in Kanada. "Russland sollte in die G8 zurückkehren. Dies liegt im Interesse aller."

Chefs der G7-Staaten beginnen Gipfelberatungen in Kanada

Die Staatenlenker der G7-Gruppe sind am Freitag zu einem zweitägigen Gipfel in der kanadischen Provinz Québec zusammengekommen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau eröffnete das Treffen im Städtchen La Malbaie, das voraussichtlich von Konflikten zwischen US-Präsident Donald Trump und den restlichen sechs Staaten geprägt sein wird. Gemeinsam mit seiner Frau begrüßte Trudeau die sechs übrigen Gipfelteilnehmer per Handschlag in den Parkanlagen vor dem Tagungsort.

