Die Gewerkschaft und die Eigentümer der angeschlagenen Warenhauskette einigen sich auf ein gemeinsames Sanierungskonzept: Kaufhof soll neu ausgerichtet und für Kunden wieder attraktiver gestaltet werden.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Eigentümer der angeschlagenen Warenhauskette Kaufhof zu weiteren Investitionen in das Geschäft aufgefordert und ist auch selbst zu Zugeständnissen bereit. Die Gespräche am Freitag über einen Sanierungs- und Beschäftigungssicherungsvertrag seien in "konstruktiver und sachlicher Atmosphäre" verlaufen, ...

