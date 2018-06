Bis Ende des laufenden Jahres sollte die Zugallianz zwischen Siemens und Alstom stehen. Nun kündigen die Franzosen eine Verzögerung an.

Die geplante Zug-Allianz zwischen Siemens und dem französischen Wettbewerber Alstom könnte sich um mehrere Monate verzögern. Wegen erweiterter Vorbereitungen für den kartellrechtlichen Antragsprozess sowie Datenerfassungen in vielen Ländern sei ein Abschluss der Transaktion erst im ersten Halbjahr 2019 nicht auszuschließen, teilte Alstom am Freitag in Paris mit. Ursprünglich sollte der Deal zum Ende des Kalenderjahres 2018 abgeschlossen werden.

Wie Alstom weiter mitteilte, haben beide Unternehmen an diesem Freitag ...

