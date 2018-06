Mit einer Gewinnwarnung hat die Deutsche Post heute ihren Anlegern gehörig die Laune vermiest. Die Aktie ging in den freien Fall. Zudem dreht das Unternehmen noch an der Preisschraube für seine Kunden. Aufgrund einer schwachen Entwicklung im deutschen Brief- und Paketgeschäft, senkten die Bonner heute ihre Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr. Deutsche Post senkt Gewinnprognose ...

